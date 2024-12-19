Тренер «Селтикс» Маззулла — о рейтингах НБА: я больше не смотрю матчи

Главный тренер «Бостон Селтикс» Джо Маззулла высказался по поводу падающих рейтингов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и заявил, что сам больше не смотрит матчи североамериканской лиги.

«Я добавляю к этому ещё кое-что… Я больше не смотрю матчи НБА. Я такая же проблема, как и все остальные», — приводит слова Маззуллы издание Legion Hoops.

В начале сезона-2024/2025 стали известны рейтинги лиги. Например, двойной матч открытия на канале ESPN: в среднем 1,6 млн зрителей, что на 42% меньше по сравнению с открытием сезона-2023/2024 с Виктором Вембаньямой. Также у НБА есть свой стриминговый сервис для просмотра игр — League Pass. Его критикуют за неудобный интерфейс и ненужные ограничения. Например, в США и Канаде невозможно получить доступ ко всем играм через этот сервис, можно только к самым популярным и играм твоего любимого клуба.