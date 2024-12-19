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Президент Единой лиги Кущенко высказался о смерти Яниса Тиммы

Президент Единой лиги Кущенко высказался о смерти Яниса Тиммы
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Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко высказался про известного латвийского баскетболиста, бывшего игрока «Зенита», «Химок» и УНИКСа Яниса Тимму. Янис скончался в ночь на 17 декабря в Москве.

«Янис Тимма знаковый игрок для Единой лиги – несомненно, это потеря. Он провёл пять успешных сезонов в нашем чемпионате и входит в топ-10 лучших иностранных игроков в истории по результативности. Тимма выступал и за «Зенит», и за УНИКС, поэтому символично, что именно перед этим матчем мы отдали ему дань памяти.

Сейчас клубы и Единая лига стараются организовывать всю необходимую помощь родственникам Яниса Тиммы. Приложим все усилия, чтобы помочь», — приводит слова Кущенко пресс-служба турнира.

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