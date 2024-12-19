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Кущенко — о матче БК «Зенит» — УНИКС: понимаешь, насколько вырос уровень баскетбола

Кущенко — о матче БК «Зенит» — УНИКС: понимаешь, насколько вырос уровень баскетбола
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Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко высказался про прошедший матч в Санкт-Петербурге между БК «Зенит» и казанским УНИКСом, завершившийся победой гостей со счётом 79:76.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
18 декабря 2024, среда. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
76 : 79
УНИКС
Казань
Зенит: Бэйкон - 33, Фрейзер - 17, Спеллмен - 12, Пойтресс - 5, Жбанов - 3, Хантер - 3, Воронцевич - 3, Щербенев, Захаров, Карасёв, Рыжов, Мун
УНИКС: Акун-Пёрселл - 26, Рейнольдс - 24, Найт - 8, Бако - 6, Беленицкий - 5, Торопов - 5, Лопатин - 3, Тэйлор - 2, Комолов, Д. Кулагин, Стуленков, Платунов

«Когда смотришь такие матчи, как «Зенит» – УНИКС, то понимаешь, насколько вырос уровень баскетбола у команд. Матч по накалу, по режиссуре, по реакции тренеров на каждый рывок соперников – один из лучших в сезоне. Концовка была абсолютно непредсказуемой, «Зенит» отыграл за последнюю четверть 12 очков и несколько раз пытался перевести матч в овертайм.

Немного не хватило свежести лидерам для последнего решающего рывка – и Бэйкон (33 очка), и Фрейзер (17), и Спеллмен (12) вполне могли забить свой последний бросок. У УНИКСа же выделялся великолепный дуэт Джален Рейнольдс и Девон Акун-Пёрселл – на двоих они набрали 50 очков.

При этом глобальные выводы по этому матчу пока делать рано, ближе к плей-офф будет понятно, насколько сильна каждая из команд, претендующая на чемпионство», — приводит слова Кущенко пресс-служба турнира.

Первое место в турнирной таблице Единой лиги сейчас занимает московский ЦСКА, на счету которого 18 побед и два поражения. У «Зенита» 17 побед и три поражения. Клуб из Санкт-Петербурга занимает второе место. Тройку сильнейших замыкает казанский УНИКС (15 побед — пять поражений).

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