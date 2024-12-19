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Агент Седоковой: у неё тяжёлое состояние, и неделю пробудет в больнице

Агент Седоковой: у неё тяжёлое состояние, и неделю пробудет в больнице
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42-летняя украинская поп-певица, автор песен, дизайнер одежды, актриса, теле- и радиоведущая Анна Седокова пробудет в больнице как минимум неделю, о чём сообщила её агент Анна.

«Анна в больнице под постоянным наблюдением врачей. Состояние тяжёлое. Неделю она точно пробудет в больнице», — приводит слова агента музыкальной исполнительницы издание «Аргументы и факты».

Бывший муж Седоковой и популярный латвийский баскетболист Янис Тимма скончался в ночь с 16 на 17 декабря в Москве.

Ранее президент Единой лиги ВТБ высказался про уход из жизни бывшей звезды санкт-петербургского «Зенита», подмосковных «Химок» и казанского УНИКСа.

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