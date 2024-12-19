Лиллард стал четвёртым игроком НБА, подписавшим пожизненный контракт с брендом — Чарания

34-летний американский баскетболист, игрок клуба НБА «Милуоки Бакс», выступающий на позиции разыгрывающего защитника, Дэмьен Лиллард подписал пожизненный контракт с немецким производителем одежды и обуви adidas, сообщил авторитетный инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

Таким образом, Лиллард присоединился к Леброну Джеймсу и Кевину Дюранту (Nike), а также Стефену Карри (Under Armour/Curry Brand), которые являются действующими игроками НБА и имеют пожизненные контракты на продажу обуви.

«Агент Лилларда Аарон Гудвин также провёл переговоры о первоначальных сделках с Nike для Джеймса и Дюранта. Теперь заработная плата Дэмьена за карьеру превысит $ 600 млн по его контрактам игрока и лица модели кроссовок», — говорится в статье ESPN.