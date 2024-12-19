«Сан-Антонио» покорилась уникальная серия, которая стала первой в истории НБА
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Техасская команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрс» установила абсолютно уникальную серию, которая стала первой в истории североамериканской лиги.
Баскетболисты из Сан-Антонио сделали более 20 результативных передач в 155 матчах подряд, что стало самой продолжительной подобной серией в истории клуба и лиги соответственно. Их последняя игра с менее чем 20 результативными передачами состоялась более двух лет назад.
В сезоне-2024/2025 «Спёрс» занимают 11-е место в Западной конференции, имея на своём счету равное соотношение выигранных и проигранных матчей — 13-13. В последней игре «Сан-Антонио» проиграл «Миннесоте Тимбервулвз» со счётом 92:106.
НБА — регулярный чемпионат
16 декабря 2024, понедельник. 03:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
92 : 106
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 20, Сохан - 17, Барнс - 17, Шампани - 11, Бэсси - 8, Сиссоко - 6, Уэсли - 4, Васселл - 4, Мамукелашвили - 3, Касл - 2, Пол, Брэнэм
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 26, Александер-Уолкер - 17, Макдэниелс - 12, Рэндл - 11, Гобер - 10, Конли - 9, Дивинченцо - 7, Гарза - 4, Диллингэм - 3, Рид - 3, Шеннон - 2, Майнотт - 2, Дозьер
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