«Сан-Антонио» покорилась уникальная серия, которая стала первой в истории НБА

Техасская команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрс» установила абсолютно уникальную серию, которая стала первой в истории североамериканской лиги.

Баскетболисты из Сан-Антонио сделали более 20 результативных передач в 155 матчах подряд, что стало самой продолжительной подобной серией в истории клуба и лиги соответственно. Их последняя игра с менее чем 20 результативными передачами состоялась более двух лет назад.

В сезоне-2024/2025 «Спёрс» занимают 11-е место в Западной конференции, имея на своём счету равное соотношение выигранных и проигранных матчей — 13-13. В последней игре «Сан-Антонио» проиграл «Миннесоте Тимбервулвз» со счётом 92:106.