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Видео: в США фанаты собрали команду из Леброна Джеймса разных эпох

Видео: в США фанаты собрали команду из Леброна Джеймса разных эпох
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Поклонники баскетбола и Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в Соединённых Штатах Америки (США) создали пародийную команду, в которой пять игроков и тренер пародируют звёздного форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» и четырёхкратного чемпиона североамериканской лиги Леброна Джеймса.

На видеозаписи присутствуют следующие версии Леброна: игрок в форме университетской команды «Файтин Айриш», «Кливленд Кавальерс», «Майами Хит», «Кливленд» второго пришествия Джеймса в клуб и «Лос-Анджелес Лейкерс». Тренирует их тренерская версия Леброна.

Команда Леброна «Лейкерс» занимает 10-е место в сезоне-2024/2025 в Западной конференции, выиграв 14 матчей и проиграв 12.

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