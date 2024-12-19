Названы топ-10 самых дорогих франшиз НБА на данный момент

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Издание Sportico представило топ-10 самых дорогих франшиз Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) на данный момент. Список возглавил «Голден Стэйт Уорриорз». Стоимость этой команды сейчас оценивается более чем в $ 9 млрд ($ 9,14 млрд).

Топ-10 самых дорогих франшиз НБА на данный момент по версии Sportico:

1. «Голден Стэйт Уорриорз» – $ 9,14 млрд.

2. «Нью-Йорк Никс» – $ 8,8 млрд.

3. «Лос-Анджелес Лейкерс» – $ 8,07 млрд.

4. «Бруклин Нетс» – $ 5,7 млрд.

5. «Лос-Анджелес Клипперс» – $ 5,68 млрд.

6. «Бостон Селтикс» – $ 5,66 млрд.

7. «Чикаго Буллз» – $ 5,56 млрд.

8. «Майами Хит» – $ 5 млрд.

9. «Хьюстон Рокетс» – $ 4,77 млрд.

10. «Торонто Рэпторс» – $ 4,66 млрд.

Рекорды НБА: