Названы топ-10 самых дорогих франшиз НБА на данный момент

Издание Sportico представило топ-10 самых дорогих франшиз Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) на данный момент. Список возглавил «Голден Стэйт Уорриорз». Стоимость этой команды сейчас оценивается более чем в $ 9 млрд ($ 9,14 млрд).
Топ-10 самых дорогих франшиз НБА на данный момент по версии Sportico:
1. «Голден Стэйт Уорриорз» – $ 9,14 млрд.
2. «Нью-Йорк Никс» – $ 8,8 млрд.
3. «Лос-Анджелес Лейкерс» – $ 8,07 млрд.
4. «Бруклин Нетс» – $ 5,7 млрд.
5. «Лос-Анджелес Клипперс» – $ 5,68 млрд.
6. «Бостон Селтикс» – $ 5,66 млрд.
7. «Чикаго Буллз» – $ 5,56 млрд.
8. «Майами Хит» – $ 5 млрд.
9. «Хьюстон Рокетс» – $ 4,77 млрд.
10. «Торонто Рэпторс» – $ 4,66 млрд.