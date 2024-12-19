Экс-игрок «Енисея» Ратэн-Мэйс исключён из состава «Реала» Мадрид

Бывший игрок «Енисея» Ксэвьер Ратэн-Мэйс исключён из состава мадридского «Реала» и в ближайшее время покинет клуб. Об этом сообщает испанское издание AS.

30-летний канадский защитник не сыграл ни одной минуты в последних двух победных играх «Реала» против «Бреогана» в национальном чемпионате и БК «Париж» в Евролиге. Сообщается, что решение об отказе от Ратэн-Мэйса было принято главным тренером «сливочных» Чусом Матео, который предпочёл ему молодого Уго Гонсалеса.

Уход Ратэн-Мэйса из «Реала» освободит место под неевропейского сильного легионера, которого испанцы ищут после ухода Гершона Ябуселе.

Напомним, Ксэвьер Ратэн-Мэйс стал самым результативным игроком минувшего сезона Единой лиги ВТБ. Кроме того, Ксэвьер получил награды лучшего дебютанта и MVP сезона-2023/2024 по версии игроков лиги. Атакующий защитник присоединился к «Енисею» летом 2023 года.