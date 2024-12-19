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Сергей Кущенко охарактеризовал обновлённый состав «Зенита»

Сергей Кущенко охарактеризовал обновлённый состав «Зенита»
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Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко охарактеризовал обновлённый состав БК «Зенит» (Санкт-Петербург), отметив, что истинная сила команд проявится в стадии плей-офф.

«У «Зенита» очень много возможностей. У этого состава, у этого тренера, который знает, как этим управлять. Паскуаль всегда старается дать максимальный результат. Через какие-то два-три месяца нас ждут матчи плей-офф. Вот тогда будет понятно, насколько силён «Зенит», насколько силён ЦСКА, насколько сильна Казань. Ещё раз говорю: эти матчи выигрываются за счёт очень качественного контакта в защите и интенсивности. И, конечно, за счёт длинной скамейки», — приводит слова Кущенко пресс-служба «Зенита».

В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две на выезде). Клубы, которые займут места с первого по шестое, сыграют в плей-офф, а команды, которые после регулярки будут находиться на местах с седьмого по 10-е, попадут в стадию плей-ин, где поборются за оставшиеся два места в плей-офф.

Напомним, победителем минувшего сезона Единой лиги стал московский ЦСКА.

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