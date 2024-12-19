Названа команда ЕЛ, в матчах с которой игроки регулярно устанавливают личные рекорды

Красноярский «Енисей» является наиболее удобной командой Единой лиги ВТБ для игроков других клубов в плане установки личных рекордов результативности. Как подметил телеграм-канал «Два кольца», во встречах с «Енисеем» этого сезона сразу восемь баскетболистов установили личные достижения по набранным очкам.

Список игроков, которые установили личные рекорды результативности в матчах с «Енисеем»:

Керем Кантер («Автодор») – 32 очка;

Зак Наталл («Нижний Новгород») – 31 очко;

Калеб Агада («Автодор») – 31 очко;

Маркелл Джонсон («Астана») 31 очко;

Девон Акун-Пёрселл (УНИКС) – 31 очко;

Джеремайя Мартин («Уралмаш») – 31 очко (позже побил рекорд);

Владислав Трушкин (МБА-МАИ) – 29 очков;

Джален Рейнольдс (УНИКС) – 25 очков.

Баскетболист напал на судью во время матча МЛБЛ: