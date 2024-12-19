Эргин Атаман объяснил, в каком случае он может перейти в НБА

Главный тренер действующего чемпиона Евролиги «Панатинаикоса» Эргин Атаман признал, что готов попробовать себя в Национальной баскетбольной ассоциации, но только если поступит предложение от серьёзного клуба.

«Если, конечно, будет предложение от серьёзного клуба. Я профессионал. Для всех европейских тренеров поработать в НБА это большая возможность. Почему бы и нет? У меня всегда есть уверенность. Мне всё равно. Я вошёл в историю в «Бешикташе», «Галатасарае» и «Эфесе», выиграв два титула подряд [Евролиги]. Я пришёл в «Панатинаикос», который был на 17-м месте, и мы провели исторический сезон [в следующем году].

Люди спрашивают, как можно управлять игроками НБА, но за свою карьеру я тренировал многих игроков НБА. Конечно, я не могу пойти в НБА и тренировать так, как тренировал в юниорской команде или 10 лет назад. Я открыт для этого. Я знаю тактику. У меня есть уверенность, и, если у меня будут клуб и персонал, которые верят в мою работу, я смогу добиться успеха. Я не боюсь. Но не моя мечта, потому что мой клуб и моя карьера сейчас на высоком уровне в Европе. Если некоторые клубы НБА захотят дать мне шанс улучшить своё положение, я готов, но это не моя мечта. Сейчас я нахожусь на первой позиции в Евролиге», — сказал Атаман в подкасте SKWEEK's Best in Class.