Знакомый Тиммы ответил, как в Латвии относятся к Янису после смерти в контексте игры в РФ

Один из знакомых погибшего баскетболиста Яниса Тиммы ответил на вопрос по поводу отношения к игроку после смерти. Тиммы не стало в ночь на 17 декабря мск. Ему было 32 года. Ранее игрока критиковали на родине за решение выступать в Российской Федерации.

«Как бы раньше ни относились к Янису в Латвии, но сейчас все успокоились, сочувствуют. Здесь не принято говорить о ком-то плохо после смерти. Я не слышал, чтобы на Яниса кто-то гнал из-за его решения играть в России», — приводит слова знакомого Тиммы «Московский комсомолец».

Напомним, Яниса не стало в ночь на 17 декабря мск. Ему было 32 года.

Первая жена Тиммы показала видео, как Янис играл с сыном: