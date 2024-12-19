Патрик Беверли назвал пять претендентов на чемпионство НБА в сезоне-2024/2025

36-летний американский профессиональный баскетболист, 12 лет выступавший в НБА, а ныне играющий за израильский клуб «Хапоэль», Патрик Беверли назвал пять команд, которые являются главными претендентами на чемпионство НБА в сезоне-2024/2025.

«Это «Бостон Селтикс», «Денвер Наггетс», «Лос-Анджелес Клипперс», «Милуоки Бакс» и «Даллас Маверикс».

«Клипперс» — потому что могут доставить проблемы в плей-офф.

Почему нет «Оклахома-Сити Тандер»? Они среди фаворитов, но они всё ещё молоды», — сказал Беверли в своём подкасте Pat Bev Pod.

На данный момент «Селтикс» занимают второе место в Восточной конференции с показателем 21 победа и пять поражений. «Бакс» занимают пятое место на Востоке (14-11), «Мавс» — четвёртое в Западной конференции (17-9), «Наггетс» — пятое на Западе (14-10), а «Клипперс» на данный момент занимают девятое место (15-12).