Дражен Анзулович покинет пост главного тренера «Самары» — источник

«Самара» в ближайшее время прекратит сотрудничество с главным тренером Драженом Анзуловичем. Об этом информирует телеграм-канал «Перехват». Сообщается, что с высокой долей вероятности последним матчем Анзуловича в качестве тренера команды станет предстоящая домашняя встреча самарцев с «Пармой». Игра пройдёт 21 декабря.

Кроме того, по сведениям источника, вместе с хорватским специалистом клуб покинут ассистент Стипе Кулиш и тренер по физподготовке Йосип Милиша.

Недавно «Самара» рассталась со всеми легионерами из-за финансовых сложностей. В настоящий момент клуб занимает девятое место в турнирной таблице Единой лиги. В активе самарцев семь побед и 13 поражений.

Достижения сборных России по баскетболу: