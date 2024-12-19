Фото: баскетболист Никита Курбанов посетил хоккейное дерби ЦСКА — «Спартак»

Известный российский баскетболист Никита Курбанов, выступающий за ЦСКА, посетил матч между хоккейными клубами ЦСКА и «Спартак». Встреча проходит в настоящий момент в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Фото: https://t.me/cskabasket
Отметим, что игра посвящена 55-летнему юбилею бывшего игрока и тренера ЦСКА Сергея Фёдорова. Перед началом игры под своды «ЦСКА-Арены» был поднят именной стяг Фёдорова. Сергей возглавлял армейцев с 2021 по 2024 год и выиграл с армейским клубом два Кубка Гагарина.
Курбанов в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ к данному моменту принял участие в 20 матчах, в которых в среднем набирал 3,7 очка, совершал 2,5 подбора и отдавал 1,5 передачи.
Интервью легенды ЦСКА Никиты Курбанова в редакции «Чемпионата»:
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