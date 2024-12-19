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Фото: баскетболист Никита Курбанов посетил хоккейное дерби ЦСКА — «Спартак»

Фото: баскетболист Никита Курбанов посетил хоккейное дерби ЦСКА — «Спартак»
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Известный российский баскетболист Никита Курбанов, выступающий за ЦСКА, посетил матч между хоккейными клубами ЦСКА и «Спартак». Встреча проходит в настоящий момент в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фото: https://t.me/cskabasket

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 декабря 2024, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
5 : 4
ОТ
Спартак
Москва
0:1 Ружичка (Морозов, Чайковски) – 06:12 (5x5)     1:1 Карнаухов (Просветов) – 15:00 (4x5)     2:1 Афанасьев (Гурьянов, Классон) – 21:48 (5x5)     2:2 Филин – 31:28 (5x5)     2:3 Мальцев – 33:08 (5x5)     3:3 Абрамов (Гурьянов) – 39:56 (5x4)     3:4 Галимов (Орлов) – 50:03 (5x5)     4:4 Полтапов (Соркин) – 50:48 (5x5)     5:4 Соркин (Классон) – 61:17 (3x3)    

Отметим, что игра посвящена 55-летнему юбилею бывшего игрока и тренера ЦСКА Сергея Фёдорова. Перед началом игры под своды «ЦСКА-Арены» был поднят именной стяг Фёдорова. Сергей возглавлял армейцев с 2021 по 2024 год и выиграл с армейским клубом два Кубка Гагарина.

Курбанов в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ к данному моменту принял участие в 20 матчах, в которых в среднем набирал 3,7 очка, совершал 2,5 подбора и отдавал 1,5 передачи.

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Интервью легенды ЦСКА Никиты Курбанова в редакции «Чемпионата»:

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