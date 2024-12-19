Лев Свинин: не хватает мне мощи для Единой лиги, нужно работать

18-летний игрок «Пармы» Лев Свинин ответил на вопрос по поводу своего потенциала.

«Что ещё нужно развивать? На данный момент в первую очередь это, конечно же, физические данные. Необходимо работать в тренажёрном зале. Не хватает мне мощи для Единой лиги, поэтому нужно работать над своим телом. В игровом плане необходимо работать над всем — развиваться и двигаться вперёд», — сказал Лев Свинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

В нынешнем сезоне Единой лиги Лев к настоящему моменту принял участие в 14 матчах, в которых в среднем набирал 1,9 очка, совершал 0,9 подбора и отдавал 0,3 передачи.

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