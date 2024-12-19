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Эксперт заявил, что Никола Йокич выглядит в этом сезоне «тяжёлым»

Эксперт заявил, что Никола Йокич выглядит в этом сезоне «тяжёлым»
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Эксперт издания Sports Illustrated Крис Мэнникс заявил, что центровой и лидер «Денвер Наггетс» серб Никола Йокич выглядит в этом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации тяжёлым.

«Если вы несёте эту тяжёлую и обременительную ношу, это отразится на вас, независимо от того, кто вы. Другое, что я постоянно слышу — я не был с ним рядом достаточно близко, чтобы это увидеть — люди постоянно говорят, что он тяжёлый, верно? Типа он не в той форме, в которой вы его видели в прошлые годы», — сказал Мэнникс в подкасте Билла Симмонса.

Напомним, Николе 29 лет. На профессиональном уровне сербский игрок выступает с 2012 года. В североамериканской лиге Йокич дебютировал в 2015 году в составе «Денвер Наггетс» и с тех пор выступал только за этот клуб.

Ранее чемпион НБА 2011 года в составе «Даллас Маверикс», 47-летний серб Предраг Стоякович заявил, что Йокич разрушил его мысль о том, что баскетболист должен быть атлетичным.

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