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Знакомый – о смерти Тиммы: Янис казался одиночкой, отдалился от всех

Знакомый – о смерти Тиммы: Янис казался одиночкой, отдалился от всех
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Один из знакомых погибшего латвийского баскетболиста Яниса Тиммы рассказал, что у игрока почти не было близких друзей на родине. Также знакомый сообщил, что Янис обладал скрытным характером, из-за чего многие его знакомые не понимали его душевное состояние. Напомним, Тимма погиб в ночь на 17 декабря мск.

«Латышские коллеги погибшего не знают, остались ли сбережения у спортсмена: «Дело в том, что в последние три-четыре года с Янисом толком никто не общался, близких друзей у него в Латвии не осталось. Те, кто с ним иногда связывался, не понимали, что в голове у него. Он ничего не говорил, не жаловался. От неудобных вопросов уходил. Тимма казался одиночкой, отдалился от всех. Никто не знает, есть ли у него деньги на счетах», — приводит слова знакомого Тиммы «Московский комсомолец».

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