Свинин — о Лукиче: в сборной России он совершенно другой, не как в «Нижнем Новгороде»

18-летний игрок пермской «Пармы» Лев Свинин поделился впечатлениями от тренировок под руководством главного тренера сборной России Зорана Лукича. Лукич был также наставником «Нижнего Новгорода», но покинул этот пост весной этого года.

«В чём заключается его характерный стиль? Как он сам говорит и как говорили мужики, с которыми я общался, что он в сборной совершенно другой, не как в «Нижнем Новгороде». Там он был всё равно жёстче, но тем не менее это требовательный тренер. Его необходимо слушать, потому что если он на тренировке скажет какую-либо комбинацию или задание, а ты после его слов сделаешь что-то неправильно, ему это очень не понравится, поэтому надо всегда быть сконцентрированным, выполнять его установки и выкладываться на полную. Хороший тренер, мне очень понравилось с ним работать. Я получил отличный опыт, надеюсь, не в последний раз», — сказал Свинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ Лев к настоящему моменту принял участие в 14 матчах, в которых в среднем набирал 1,9 очка, совершал 0,9 подбора и отдавал 0,3 передачи.

Достижения сборных России по баскетболу: