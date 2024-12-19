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Баскетболисты «Кливленда» продемонстрировали футбольные навыки

Баскетболисты «Кливленда» продемонстрировали футбольные навыки
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Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Кливленд Кавальерс» опубликовал видео, на котором его игроки на тренировке демонстрируют футбольные навыки, пробивая друг другу импровизированные пенальти.

Ранее НБА опубликовала на своём официальном сайте еженедельный рейтинг лучших команд лиги на данный момент. «Кливленд Кавальерс» располагаются в нём на втором месте, уступая лишь «Оклахома-Сити Тандер» и опережая находящихся на третьем месте действующих чемпионов «Бостон Селтикс».

На данный момент «Кавальерс» лидируют в Восточной конференции НБА, имея лишь четыре поражения в 27 матчах. Следующую игру «Кливленд» проведёт дома 21 декабря с «Милуоки Бакс».

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