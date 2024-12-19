Психиатр ответил, что могло стать решающим в смерти Яниса Тиммы

Латвийский психиатр Элмарс Ранцанс дал комментарий по поводу смерти баскетболиста Яниса Тиммы. Ранее сообщалось, что спортсмен мог покончить с собой. Его тело нашли в ночь на 17 декабря в Москве. Спортсмен тяжело переживал расставание с певицей Анной Седоковой, с которой был в браке с 2020 года. В этом году пара развелась.

«Человек решает покончить жизнь самоубийством, когда сталкивается с разного рода жизненными трудностями, которые не способен решить и преодолеть. Люди, которые находятся рядом с ним, должны постараться отреагировать на такие ситуации с пониманием, состраданием и без осуждения», — приводит слова Ранцанса LSM.lv.

Ранцанс также добавил, что употребление алкоголя зачастую является решающим фактором для того, чтобы человек сделал последний шаг на пути к самоубийству. Ранее в некоторых источниках сообщалось, что в номере хостела, где обнаружили тело Яниса, стояла бутылка водки.

Первая жена Тиммы показала видео, как Янис играл с сыном: