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Знакомый Яниса Тиммы объяснил, почему баскетболист не мог вернуться в Латвию

Знакомый Яниса Тиммы объяснил, почему баскетболист не мог вернуться в Латвию
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Один из знакомых латвийского баскетболиста Яниса Тиммы рассказал, почему игрок не мог вернуться на родину. В последнее время Тимма жил в России. В ночь на 17 декабря спортсмен был найден мёртвым в Москве. Ему было 32 года.

«Его бы тут зачморили. Хотя, если уж откровенно, многие спортсмены хотели бы играть в России, но боялись отхватить, как случилось с Янисом. Некоторые наблюдали за ним со стороны, анализировали, получится ли у него прорубить окно в Россию», — приводит слова знакомого Тиммы издание «Московский комсомолец».

За время карьеры в Единой лиге ВТБ Тимма выступал за такие команды, как «Зенит», «Химки» и УНИКС.

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