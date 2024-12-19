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Центровой «Панатинаикоса» Матиас Лессор получил тяжёлую травму ноги

Центровой «Панатинаикоса» Матиас Лессор получил тяжёлую травму ноги
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29-летний французский бигмен греческого «Панатинаикоса» Матиас Лессор получил тяжёлую травму ноги во время состоявшегося сегодня, 19 декабря, матча Евролиги, в котором его команда обыграла дома «Басконию» со счётом 104:69.

Евролига . Регулярный чемпионат. 17-й тур
19 декабря 2024, четверг. 20:45 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Окончен
104 : 69
Баскония
Витория, Испания
Панатинаикос: Калаицакис, Браун, Слукас, Осман, Самонтуров, Грант, Нанн, Лессор, Адетокунбо, Эрнангомес, Митоглу, Юртсевен
Баскония: Ховард, Райэсте, Савков, Седекерскис, Ярамаз, Форрест, Рогкавопулос, Диоп, Болдуин, Холл, Ндиайе, Монеке

Инцидент произошёл за 8:58 до конца третьего периода, когда «Панатинаикос» вёл со счётом 56:35. Лессор сделал перехват в воздухе, но затем поскользнулся на паркете. Он неудачно приземлился, перенеся вес на левую ногу, из-за чего его лодыжка согнулась в неестественном положении.

Лессор сразу закричал от боли. Несколько зрителей потеряли сознание от увиденного.

Несмотря на тяжесть травмы, Лессору удалось самостоятельно подняться с пола. Позже его доставили в местную больницу для прохождения медицинских обследований.

«Матиасу сделают МРТ. Он сломал ногу, но врачи посмотрят, какой именно это был перелом», — сказал тренер «Панатинаикоса» Эргин Атаман на послематчевой пресс-конференции.

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