Бывший агент Яниса Тиммы ответил, что его удивило в смерти игрока

Станислав Рыжов, бывший агент латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, прокомментировал сообщения в СМИ, согласно которым в номере игрока в хостеле, где он остановился перед смертью, была найдена бутылка водки. По словам Рыжова, это очень удивило, так как Тимма совсем не употреблял алкоголь.

«Это меня удивило. Алкоголь вообще не по его части. Наркотики тем более. Он предельно фанатично относился к своему здоровью. Был «маньяком» в этом плане, следил за формой все годы, на всех этапах своей карьеры», – приводит слова Рыжова «Московский комсомолец».

Тимма ушёл из жизни в ночь на 17 декабря мск. Ему было 32 года.

Последние минуты жизни Яниса Тиммы попали на камеру: