Результаты игрового дня Евролиги 19 декабря, турнирная таблица

В четверг, 19 декабря, состоялся игровой день 17-го тура регулярного чемпионата Евролиги. В этот день было проведено два матча, а игра «Париж» – «Фенербахче» была перенесена. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Евролиги 19 декабря:

«Панатинаикос» – «Баскония» — 104:69;

«Париж» – «Фенербахче» — перенесён;

«Реал» Мадрид – «Монако» — 94:72.

В сезоне-2024/2025 регулярный чемпионат Евролиги продлится с 3 декабря 2024 по 11 апреля 2025 года. 18 команд сыграют друг с другом дома и в гостях в формате круговой системы в течение 34 туров. Шесть лучших команд регулярного сезона получат путёвку в плей-офф, в то время как команды, занявшие места с седьмого по 10-е, примут участие в плей-ин. О точных датах финалов будет известно после завершения регулярного чемпионата.