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Результаты игрового дня Евролиги 19 декабря, турнирная таблица

Результаты игрового дня Евролиги 19 декабря, турнирная таблица
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В четверг, 19 декабря, состоялся игровой день 17-го тура регулярного чемпионата Евролиги. В этот день было проведено два матча, а игра «Париж» – «Фенербахче» была перенесена. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица

Результаты матчей Евролиги 19 декабря:

«Панатинаикос» – «Баскония» — 104:69;
«Париж» – «Фенербахче» — перенесён;
«Реал» Мадрид – «Монако» — 94:72.

Евролига . Регулярный чемпионат. 17-й тур
19 декабря 2024, четверг. 20:45 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Окончен
104 : 69
Баскония
Витория, Испания
Панатинаикос: Калаицакис, Браун, Слукас, Осман, Самонтуров, Грант, Нанн, Лессор, Адетокунбо, Эрнангомес, Митоглу, Юртсевен
Баскония: Ховард, Райэсте, Савков, Седекерскис, Ярамаз, Форрест, Рогкавопулос, Диоп, Болдуин, Холл, Ндиайе, Монеке
Евролига . Регулярный чемпионат. 17-й тур
19 декабря 2024, четверг. 22:30 МСК
Париж
Париж, Франция
Перенесён
Фенербахче
Стамбул, Турция
Евролига . Регулярный чемпионат. 17-й тур
19 декабря 2024, четверг. 22:45 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
94 : 72
Монако
Монако, Монако
Реал Мадрид: Абальде, Кампаццо, Гонсалес, Хезонья, Муса, Дек, Гаруба, Ибака, Тавареш, Льюль, Фелис, Ндиайе
Монако: Блоссомгейм, Лойд, Папаяннис, Коркмаз, Корнели, Джайте, Мотеюнас, Тарпей, Бегарен, Браун, Стразель, Джеймс

В сезоне-2024/2025 регулярный чемпионат Евролиги продлится с 3 декабря 2024 по 11 апреля 2025 года. 18 команд сыграют друг с другом дома и в гостях в формате круговой системы в течение 34 туров. Шесть лучших команд регулярного сезона получат путёвку в плей-офф, в то время как команды, занявшие места с седьмого по 10-е, примут участие в плей-ин. О точных датах финалов будет известно после завершения регулярного чемпионата.

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