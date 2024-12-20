Результаты игрового дня Евролиги 19 декабря, турнирная таблица

В четверг, 19 декабря, состоялся игровой день 17-го тура регулярного чемпионата Евролиги. В этот день было проведено два матча, а игра «Париж» – «Фенербахче» была перенесена. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Результаты матчей Евролиги 19 декабря:
«Панатинаикос» – «Баскония» — 104:69;
«Париж» – «Фенербахче» — перенесён;
«Реал» Мадрид – «Монако» — 94:72.
В сезоне-2024/2025 регулярный чемпионат Евролиги продлится с 3 декабря 2024 по 11 апреля 2025 года. 18 команд сыграют друг с другом дома и в гостях в формате круговой системы в течение 34 туров. Шесть лучших команд регулярного сезона получат путёвку в плей-офф, в то время как команды, занявшие места с седьмого по 10-е, примут участие в плей-ин. О точных датах финалов будет известно после завершения регулярного чемпионата.
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