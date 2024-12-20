«Реал» разгромил «Монако» в матче регулярного чемпионата Евролиги

Завершился матч 17-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого мадридский «Реал» принимал «Монако». Встреча закончилась со счётом 94:72 (29:22, 24:13, 24:12, 17:25) в пользу испанского клуба.

Самым результативным игроком в составе победителей стал форвард Джанан Муса, набравший 22 очка. Кроме того, в его активе пять подборов и пять результативных передач. У «Монако» лучшую результативность продемонстрировал экс-игрок московского ЦСКА Майк Джеймс. На его счету 19 очков, четыре подбора и восемь результативных передач.

В следующем туре соревнований «Реал» на выезде проведёт матч с «Альбой». Встреча пройдёт 26 декабря. Её начало запланировано на 21:00 мск. «Монако» в следующем туре регулярного чемпионата дома сыграет с турецким клубом «Анадолу Эфес». Матч состоится 26 декабря, начало — в 21:00 мск.

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