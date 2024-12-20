Центровой «Бруклина» Клэкстон покинул игру после броска мяча в трибуны

В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Торонто Рэпторс» принимает «Бруклин Нетс». На момент написания новости счёт на табло — 52:46 в пользу гостевой команды.

Центровой «Бруклина» Николас Клэкстон в начале второй четверти был удалён с площадки за то, что бросил мяч в сторону трибун после фола против него.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Напомним, нынешний сезон НБА стал 79-м в истории североамериканской лиги. Завершающий матч регулярного чемпионата намечен на 13 апреля 2025 года, а финальная серия плей-офф стартует 5 июня 2025 года.