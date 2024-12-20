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Центровой «Бруклина» Клэкстон покинул игру после броска мяча в трибуны

Центровой «Бруклина» Клэкстон покинул игру после броска мяча в трибуны
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В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Торонто Рэпторс» принимает «Бруклин Нетс». На момент написания новости счёт на табло — 52:46 в пользу гостевой команды.

НБА — регулярный чемпионат
20 декабря 2024, пятница. 03:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
94 : 101
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Торонто Рэпторс: Дик, Могбо, Барнс, Уолтер, Темпл, Шид, Фернанду, Буше, Агбаджи, Олиник, Баттл
Бруклин Нетс: Джонсон, Бикман, Милтон, Симмонс, Мартин, Шарп, Клауни, Уилсон, Финни-Смит, Клэкстон, Джонсон

Центровой «Бруклина» Николас Клэкстон в начале второй четверти был удалён с площадки за то, что бросил мяч в сторону трибун после фола против него.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Напомним, нынешний сезон НБА стал 79-м в истории североамериканской лиги. Завершающий матч регулярного чемпионата намечен на 13 апреля 2025 года, а финальная серия плей-офф стартует 5 июня 2025 года.

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