Форвард «Детройта» встал в боевую стойку, готовясь атаковать соперника во время матча

В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Детройт Пистонс» принимает «Юту Джаз». На момент написания новости счёт на табло — 103:96 в пользу гостевой команды.

В конце третьей четверти произошёл игровой момент: центровой «Детройта» Пол Рид заработал два очка под кольцом, после чего потолкался с игроками «Юты» в процессе празднования.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В ответ на это форвард «Пистонс» Рон Холланд принял боевую стойку, намереваясь атаковать защитника «Джаз» Джордана Кларксона.