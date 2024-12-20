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Форвард «Детройта» встал в боевую стойку, готовясь атаковать соперника во время матча

Форвард «Детройта» встал в боевую стойку, готовясь атаковать соперника во время матча
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В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Детройт Пистонс» принимает «Юту Джаз». На момент написания новости счёт на табло — 103:96 в пользу гостевой команды.

НБА — регулярный чемпионат
20 декабря 2024, пятница. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
119 : 126
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Детройт Пистонс: Каннингем - 33, Бисли - 26, Рид - 12, Томпсон - 9, Дюрен - 8, Хардуэй-младший - 8, Харрис - 8, Фонтеккио - 6, Сассер - 5, Холланд - 4, Мур
Юта Джаз: Секстон - 30, Джордж - 28, Маркканен - 27, Коллинс - 16, Кесслер - 6, Сенсабо - 5, Джузэнг - 5, Юбэнкс - 4, Кларксон - 3, Поттер - 2, Миллз, Михайлюк

В конце третьей четверти произошёл игровой момент: центровой «Детройта» Пол Рид заработал два очка под кольцом, после чего потолкался с игроками «Юты» в процессе празднования.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В ответ на это форвард «Пистонс» Рон Холланд принял боевую стойку, намереваясь атаковать защитника «Джаз» Джордана Кларксона.

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