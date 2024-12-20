«Оклахома» обыграла «Орландо» в матче НБА, у Гилджес-Александера 35 очков

В Орландо (США) на стадионе «Киа Центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между командами «Орландо Мэджик» и «Оклахома-Сити Тандер». Гости обыграли соперника со счётом 105:99.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер, записавший на свой счёт 35 очков, четыре подбора и шесть передач. Бигмен «Тандер» Айзея Хартенштайн оформил дабл-дабл: 12 очков, 12 подборов и четыре передачи.

В составе «Орландо» самым результативным игроком стал защитник Энтони Блэк, записавший в свой актив 23 очка, один подбор и три передачи со скамейки запасных.

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