Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Оклахома» обыграла «Орландо» в матче НБА, у Гилджес-Александера 35 очков

«Оклахома» обыграла «Орландо» в матче НБА, у Гилджес-Александера 35 очков
Комментарии

В Орландо (США) на стадионе «Киа Центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между командами «Орландо Мэджик» и «Оклахома-Сити Тандер». Гости обыграли соперника со счётом 105:99.

НБА — регулярный чемпионат
20 декабря 2024, пятница. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
99 : 105
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Орландо Мэджик: Блэк - 23, Да Силва - 15, Битадзе - 15, Колдуэлл-Поуп - 11, Вагнер - 10, Картер - 10, Саггс - 9, Айзек - 3, Энтони - 3, Хьюстан, Джозеф, Куин, Ховард
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 35, Хартенштайн - 12, Уильямс - 11, Карузо - 11, Уиггинс - 11, Джо - 7, Уильямс - 6, Уоллес - 5, Митчелл - 5, Дорт - 2, Джонс, Дженг, Карлсон

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер, записавший на свой счёт 35 очков, четыре подбора и шесть передач. Бигмен «Тандер» Айзея Хартенштайн оформил дабл-дабл: 12 очков, 12 подборов и четыре передачи.

В составе «Орландо» самым результативным игроком стал защитник Энтони Блэк, записавший в свой актив 23 очка, один подбор и три передачи со скамейки запасных.

Сейчас читают:
А Кубок НБА — он точно надолго?
А Кубок НБА — он точно надолго?

Самые титулованные клубы НБА:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android