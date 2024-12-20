«Оклахома» обыграла «Орландо» в матче НБА, у Гилджес-Александера 35 очков
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В Орландо (США) на стадионе «Киа Центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между командами «Орландо Мэджик» и «Оклахома-Сити Тандер». Гости обыграли соперника со счётом 105:99.
НБА — регулярный чемпионат
20 декабря 2024, пятница. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
99 : 105
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Орландо Мэджик: Блэк - 23, Да Силва - 15, Битадзе - 15, Колдуэлл-Поуп - 11, Вагнер - 10, Картер - 10, Саггс - 9, Айзек - 3, Энтони - 3, Хьюстан, Джозеф, Куин, Ховард
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 35, Хартенштайн - 12, Уильямс - 11, Карузо - 11, Уиггинс - 11, Джо - 7, Уильямс - 6, Уоллес - 5, Митчелл - 5, Дорт - 2, Джонс, Дженг, Карлсон
Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер, записавший на свой счёт 35 очков, четыре подбора и шесть передач. Бигмен «Тандер» Айзея Хартенштайн оформил дабл-дабл: 12 очков, 12 подборов и четыре передачи.
В составе «Орландо» самым результативным игроком стал защитник Энтони Блэк, записавший в свой актив 23 очка, один подбор и три передачи со скамейки запасных.
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