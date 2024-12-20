Тренер «Бостона» Маззулла попытался выяснить отношения с судьями после матча с «Чикаго»

Сегодня, 20 декабря, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Бостон Селтикс» принимал «Чикаго Буллз». Игра завершилась со счётом 117:108 в пользу гостевой команды.

По окончании матча главный тренер «Бостона» Джо Маззулла тут же пошёл к судьям, чтобы выразить своё недовольство. Однако его попытка была остановлена коллегами.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что самым результативным игроком в составе «Чикаго» стал атакующий защитник Зак Лавин, на счету которого 36 очков, шесть подборов и четыре результативные передачи. Защитник Айо Досунму добавил 17 очков.