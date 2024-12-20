Тренер «Бостона» Маззулла попытался выяснить отношения с судьями после матча с «Чикаго»
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Сегодня, 20 декабря, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Бостон Селтикс» принимал «Чикаго Буллз». Игра завершилась со счётом 117:108 в пользу гостевой команды.
НБА — регулярный чемпионат
20 декабря 2024, пятница. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
108 : 117
Чикаго Буллз
Чикаго
Бостон Селтикс: Тейтум - 31, Порзингис - 20, Браун - 19, Уайт - 16, Притчард - 14, Холидэй - 6, Хорфорд - 2, Тиллман, Уолш, Хозер, Корнет, Спрингер, Кета
Чикаго Буллз: Лавин - 36, Досунму - 17, Вучевич - 16, Уильямс - 14, Уайт - 12, Филлипс - 10, Хортон-Такер - 9, Болл - 3, Картер, Смит, Крэйг, Бузелис
По окончании матча главный тренер «Бостона» Джо Маззулла тут же пошёл к судьям, чтобы выразить своё недовольство. Однако его попытка была остановлена коллегами.
Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
Отметим, что самым результативным игроком в составе «Чикаго» стал атакующий защитник Зак Лавин, на счету которого 36 очков, шесть подборов и четыре результативные передачи. Защитник Айо Досунму добавил 17 очков.
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