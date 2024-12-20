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Мемфис Гриззлиз — Голден Стэйт Уорриорз, результат матча 20 декабря 2024, счет 144:93, НБА 2024/2025

«Мемфис» разгромил «Голден Стэйт» с разницей в 51 очко
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В ночь с 19 на 20 декабря мск на арене «ФедЭксФорум» в Мемфисе (США, штат Теннесси) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Мемфис Гриззлиз» и «Голден Стэйт Уорриорз». Хозяева площадки одержали разгромную победу со счётом 144:93.

НБА — регулярный чемпионат
20 декабря 2024, пятница. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
144 : 93
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Мемфис Гриззлиз: Альдама - 21, Ларэвиа - 19, Джексон - 17, Кеннард - 15, Бейн - 15, Уэллс - 13, Морант - 9, Пиппен Мл. - 8, Иди - 8, Кларк - 8, Кончар - 6, Спенсер - 5
Голден Стэйт Уорриорз: Подзиемски - 21, Уиггинс - 19, Куминга - 11, Андерсон - 11, Хилд - 9, Джексон-Дэвис - 7, Шрёдер - 5, Пэйтон II - 3, Уотерс III - 3, Луни - 2, Карри - 2, Сантос, Грин

В составе «Мемфиса» дабл-дабл оформил испанский лёгкий форвард Санти Альдама — на его счету 21 очко и 14 подборов, а также четыре результативных паса. Лидер гостей разыгрывающий защитник Стефен Карри набрал всего лишь два очка, а также три подбора и один ассист.

Для «Гриззлиз» эта победа стала пятой в шести последних матчах, команда занимает вторую строчку в таблице Запада. «Уорриорз» проиграли третью встречу подряд и четвёртую из последних пяти.

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
Регулярный чемпионат НБА. Турнирная таблица
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