«Мемфис» разгромил «Голден Стэйт» с разницей в 51 очко

В ночь с 19 на 20 декабря мск на арене «ФедЭксФорум» в Мемфисе (США, штат Теннесси) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Мемфис Гриззлиз» и «Голден Стэйт Уорриорз». Хозяева площадки одержали разгромную победу со счётом 144:93.

В составе «Мемфиса» дабл-дабл оформил испанский лёгкий форвард Санти Альдама — на его счету 21 очко и 14 подборов, а также четыре результативных паса. Лидер гостей разыгрывающий защитник Стефен Карри набрал всего лишь два очка, а также три подбора и один ассист.

Для «Гриззлиз» эта победа стала пятой в шести последних матчах, команда занимает вторую строчку в таблице Запада. «Уорриорз» проиграли третью встречу подряд и четвёртую из последних пяти.