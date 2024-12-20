Стефен Карри в матче с «Мемфисом» набрал всего два очка, смазав все броски с игры

Сегодня, 20 декабря, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Мемфис Гриззлиз» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Игра завершилась со счётом 144:93 в пользу домашней команды.

Стоит отметить, что разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри провёл далеко не лучший матч в своей карьере, набрав всего два очка. Кроме того, он промахнулся во всех семи попытках броска с игры.

Самым результативным в составе «Мемфиса» стал форвард Санти Альдама, отметившийся 21 набранным очками. На его счету также 14 подборов и четыре результативные передачи.