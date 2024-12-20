Стефен Карри в матче с «Мемфисом» набрал всего два очка, смазав все броски с игры
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Сегодня, 20 декабря, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Мемфис Гриззлиз» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Игра завершилась со счётом 144:93 в пользу домашней команды.
НБА — регулярный чемпионат
20 декабря 2024, пятница. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
144 : 93
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Мемфис Гриззлиз: Альдама - 21, Ларэвиа - 19, Джексон - 17, Кеннард - 15, Бейн - 15, Уэллс - 13, Морант - 9, Пиппен Мл. - 8, Иди - 8, Кларк - 8, Кончар - 6, Спенсер - 5
Голден Стэйт Уорриорз: Подзиемски - 21, Уиггинс - 19, Куминга - 11, Андерсон - 11, Хилд - 9, Джексон-Дэвис - 7, Шрёдер - 5, Пэйтон II - 3, Уотерс III - 3, Луни - 2, Карри - 2, Сантос, Грин
Стоит отметить, что разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри провёл далеко не лучший матч в своей карьере, набрав всего два очка. Кроме того, он промахнулся во всех семи попытках броска с игры.
Самым результативным в составе «Мемфиса» стал форвард Санти Альдама, отметившийся 21 набранным очками. На его счету также 14 подборов и четыре результативные передачи.
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