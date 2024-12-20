Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Даллас Маверикс — Лос-Анджелес Клипперс, результат матча 20 декабря 2024, счет 95:118, НБА 2024/2025

«Даллас» без Дончича и Ирвинга проиграл «Клипперс»
Комментарии

В ночь с 19 на 20 декабря мск на арене «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США, штат Техас) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Даллас Маверикс» и «Лос-Анджелес Клипперс». Гости одержали уверенную победу со счётом 118:95.

НБА — регулярный чемпионат
20 декабря 2024, пятница. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
95 : 118
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Даллас Маверикс: Томпсон - 22, Динвидди - 19, Вашингтон - 14, Лайвли - 13, Гримс - 11, Маршалл - 9, Гортман - 5, Гэффорд - 2, Пауэлл, Проспер, Эдвардс, Клебер , Моррис
Лос-Анджелес Клипперс: Пауэлл - 29, Харден - 24, Зубац - 21, Коффи - 16, Портер - 12, Джонс - 8, Данн - 3, Батюм - 3, Бамба - 2, Хиланд, Миллер, Джонс

Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник «Клипперс» Норман Пауэлл — на его счету 29 очков, а также семь подборов и пять передач. Дабл-дабл оформил хорватский центровой гостей Ивица Зубац — 21 очко и 15 подборов, а также пять ассистов.

Лидеры «Маверикс» словенец Лука Дончич и американец Кайри Ирвинг пропустили встречу из-за травм.

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
Регулярный чемпионат НБА. Турнирная таблица
Материалы по теме
Керр — о поражении «Уорриорз» в игре с «Далласом»: проблема была в Дончиче. Он невероятен
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android