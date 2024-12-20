«Даллас» без Дончича и Ирвинга проиграл «Клипперс»

В ночь с 19 на 20 декабря мск на арене «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США, штат Техас) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Даллас Маверикс» и «Лос-Анджелес Клипперс». Гости одержали уверенную победу со счётом 118:95.

Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник «Клипперс» Норман Пауэлл — на его счету 29 очков, а также семь подборов и пять передач. Дабл-дабл оформил хорватский центровой гостей Ивица Зубац — 21 очко и 15 подборов, а также пять ассистов.

Лидеры «Маверикс» словенец Лука Дончич и американец Кайри Ирвинг пропустили встречу из-за травм.