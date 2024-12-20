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Леброн Джеймс вышел на первое место в истории НБА по сыгранным минутам

Леброн Джеймс вышел на первое место в истории НБА по сыгранным минутам
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В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Сакраменто Кингз» принимает «Лос-Анджелес Лейкерс». На момент написания новости счёт на табло — 47:45 в пользу домашней команды.

НБА — регулярный чемпионат
20 декабря 2024, пятница. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
3-я четверть
68 : 68
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Сакраменто Кингз: Монк, Маклафлин, Фокс, Макдермотт, Хаертер, Дерозан, Сабонис, Мюррэй, Джонс, Джонс, Эллис, Лень, Робинсон, Краудер
Лос-Анджелес Лейкерс: Расселл, Дэвис, Кнехт, Реддиш, Винсент, Колоко, Кристи, Ривз, Джеймс, Хатимура, Траоре

По ходу встречи лёгкий форвард и лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс превзошёл Карима Абдул-Джаббара (57 446), который является членом Зала славы баскетбола и шестикратным чемпионом лиги, по общему количеству минут, проведённых на площадке в истории НБА.

В текущем регулярном сезоне 39-летний Джеймс принял участие в 24 матчах, набирая в среднем 22,8 очка, 9,1 результативной передачи и восемь подборов при общем проценте реализации бросков с игры 49,2, трёхочковых — 36,5.

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