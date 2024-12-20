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Виктор Вембаньяма добился уникальной статистики, ранее недостижимой никому в НБА

Виктор Вембаньяма добился уникальной статистики, ранее недостижимой никому в НБА
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Центровой и лидер «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Атлантой Хоукс», в котором его команда одержала победу со счётом 133:126 в овертайме.

НБА — регулярный чемпионат
20 декабря 2024, пятница. 04:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
133 : 126
ОТ
Атланта Хоукс
Атланта
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 42, Васселл - 23, Сохан - 20, Пол - 12, Джонсон - 11, Шампани - 8, Касл - 7, Барнс - 6, Бэсси - 4, Уэсли, Брэнэм, Коллинс, Сиссоко, Джонс, Мамукелашвили
Атланта Хоукс: Хантер - 27, Янг - 23, Джонсон - 22, Нэнс - 21, Богданович - 10, Капела - 10, Рисашер - 9, Дэниэлс - 4, Родди, Мэтьюз, Барлоу, Крейчи

Вембаньяма, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 37 минут, набрав суммарно 42 очка (13 из 24 с игры, где 7 из 15 — трёхочковые; 9 из 12 — штрафные), шесть подборов, пять результативных передач, четыре блок-шота и два перехвата. Показатель «плюс-минус» центрового по итогам встречи составил «+17».

Как отмечает статистический аккаунт Extra Muse в социальной сети, 20-летний Вембаньяма стал первым игроком в истории североамериканской лиги, кому покорилась подобная статистическая линейка.

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