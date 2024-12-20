Виктор Вембаньяма добился уникальной статистики, ранее недостижимой никому в НБА

Центровой и лидер «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Атлантой Хоукс», в котором его команда одержала победу со счётом 133:126 в овертайме.

Вембаньяма, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 37 минут, набрав суммарно 42 очка (13 из 24 с игры, где 7 из 15 — трёхочковые; 9 из 12 — штрафные), шесть подборов, пять результативных передач, четыре блок-шота и два перехвата. Показатель «плюс-минус» центрового по итогам встречи составил «+17».

Как отмечает статистический аккаунт Extra Muse в социальной сети, 20-летний Вембаньяма стал первым игроком в истории североамериканской лиги, кому покорилась подобная статистическая линейка.