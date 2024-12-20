Виктор Вембаньяма добился уникальной статистики, ранее недостижимой никому в НБА
Поделиться
Центровой и лидер «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Атлантой Хоукс», в котором его команда одержала победу со счётом 133:126 в овертайме.
НБА — регулярный чемпионат
20 декабря 2024, пятница. 04:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
133 : 126
ОТ
Атланта Хоукс
Атланта
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 42, Васселл - 23, Сохан - 20, Пол - 12, Джонсон - 11, Шампани - 8, Касл - 7, Барнс - 6, Бэсси - 4, Уэсли, Брэнэм, Коллинс, Сиссоко, Джонс, Мамукелашвили
Атланта Хоукс: Хантер - 27, Янг - 23, Джонсон - 22, Нэнс - 21, Богданович - 10, Капела - 10, Рисашер - 9, Дэниэлс - 4, Родди, Мэтьюз, Барлоу, Крейчи
Вембаньяма, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 37 минут, набрав суммарно 42 очка (13 из 24 с игры, где 7 из 15 — трёхочковые; 9 из 12 — штрафные), шесть подборов, пять результативных передач, четыре блок-шота и два перехвата. Показатель «плюс-минус» центрового по итогам встречи составил «+17».
Как отмечает статистический аккаунт Extra Muse в социальной сети, 20-летний Вембаньяма стал первым игроком в истории североамериканской лиги, кому покорилась подобная статистическая линейка.
Сейчас читают:
Комментарии
- 20 декабря 2024
-
07:05
-
07:01
-
06:59
-
06:43
-
06:23
-
06:08
-
05:48
-
05:10
-
04:49
-
00:43
-
00:41
-
00:30
- 19 декабря 2024
-
23:51
-
23:40
-
23:11
-
22:49
-
22:36
-
22:07
-
21:46
-
21:45
-
21:15
-
20:59
-
20:49
-
20:22
-
20:13
-
19:49
-
19:18
-
18:39
-
18:26
-
17:51
-
17:42
-
16:51
-
15:58
-
15:43
-
14:54