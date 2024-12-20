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Леброн Джеймс оформил эффектный блок-шот, а затем набрал два очка в быстром отрыве

Леброн Джеймс оформил эффектный блок-шот, а затем набрал два очка в быстром отрыве
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В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Сакраменто Кингз» принимает «Лос-Анджелес Лейкерс». На момент написания новости счёт на табло 91:88 в пользу домашней команды.

НБА — регулярный чемпионат
20 декабря 2024, пятница. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
100 : 113
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Сакраменто Кингз: Фокс - 26, Сабонис - 18, Монк - 17, Дерозан - 10, Мюррэй - 10, Хаертер - 7, Эллис - 5, Лень - 3, Джонс - 2, Робинсон - 2, Маклафлин, Макдермотт, Джонс, Краудер
Лос-Анджелес Лейкерс: Ривз - 25, Дэвис - 21, Джеймс - 19, Расселл - 16, Винсент - 12, Хатимура - 10, Кристи - 8, Кнехт - 2, Реддиш, Колоко, Траоре

В концовке третьей четверти лёгкий форвард и лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс стал автором эффектного момента, заблокировав попытку соперника в быстром отрыве. Более того, в ответном владении Джеймс набрал два очка.

ВИДЕО

В текущем регулярном сезоне 39-летний Джеймс принял участие в 24 матчах, набирая в среднем 22,8 очка, делая 9,1 результативной передачи и восемь подборов при общем проценте реализации бросков с игры 49,2, трёхочковых — 36,5.

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