Леброн Джеймс оформил эффектный блок-шот, а затем набрал два очка в быстром отрыве

В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Сакраменто Кингз» принимает «Лос-Анджелес Лейкерс». На момент написания новости счёт на табло 91:88 в пользу домашней команды.

В концовке третьей четверти лёгкий форвард и лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс стал автором эффектного момента, заблокировав попытку соперника в быстром отрыве. Более того, в ответном владении Джеймс набрал два очка.

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В текущем регулярном сезоне 39-летний Джеймс принял участие в 24 матчах, набирая в среднем 22,8 очка, делая 9,1 результативной передачи и восемь подборов при общем проценте реализации бросков с игры 49,2, трёхочковых — 36,5.