Дабл-дабл Саймонса помог «Портленду» обыграть «Денвер» и прервать серию из шести поражений

В Портленде (США) на стадионе «Мода-центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между командами «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Денвер Наггетс». Хозяева обыграли соперника со счётом 126:124.

Самым результативным игроком матча стал сербский форвард «Денвера» Никола Йокич, записавший на свой счёт 34 очка, шесть подборов и восемь передач.

В составе «Портленда» самым результативным игроком стал защитник Анферни Саймонс, записавший в свой актив дабл-дабл: 28 очков, один подбор и 10 передач.

Отметим, что хозяева прервали серию из шести поражений подряд. В следующем матче «Денвер» сыграет с «Нью-Орлеаном», а «Портленд» встретится с «Сан-Антонио».

Самые титулованные клубы НБА: