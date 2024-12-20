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Дабл-дабл Саймонса помог «Портленду» обыграть «Денвер» и прервать серию из шести поражений

Дабл-дабл Саймонса помог «Портленду» обыграть «Денвер» и прервать серию из шести поражений
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В Портленде (США) на стадионе «Мода-центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между командами «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Денвер Наггетс». Хозяева обыграли соперника со счётом 126:124.

НБА — регулярный чемпионат
20 декабря 2024, пятница. 06:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
126 : 124
Денвер Наггетс
Денвер
Портленд Трэйл Блэйзерс: Саймонс - 28, Шарп - 27, Авдия - 19, Эйтон - 15, Камара - 14, Грант - 13, Хендерсон - 7, Клингэн - 3, Тибулл, Бэнтон, Рупер, Мюррэй, Рит, Уокер, Уильямс
Денвер Наггетс: Йокич - 34, Маррей - 24, Уэстбрук - 19, Портер - 16, Браун - 13, Уотсон - 8, Строутер - 6, Джордан - 2, Гордон - 2, Тайсон, Джонс, Ннаджи, Пикетт

Самым результативным игроком матча стал сербский форвард «Денвера» Никола Йокич, записавший на свой счёт 34 очка, шесть подборов и восемь передач.

В составе «Портленда» самым результативным игроком стал защитник Анферни Саймонс, записавший в свой актив дабл-дабл: 28 очков, один подбор и 10 передач.

Отметим, что хозяева прервали серию из шести поражений подряд. В следующем матче «Денвер» сыграет с «Нью-Орлеаном», а «Портленд» встретится с «Сан-Антонио».

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