Леброн Джеймс набрал 10 000 очков в НБА в качестве игрока «Лейкерс»
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Сегодня, 20 декабря, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Сакраменто Кингз» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра завершилась со счётом 113:100 в пользу гостевой команды.
НБА — регулярный чемпионат
20 декабря 2024, пятница. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
100 : 113
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Сакраменто Кингз: Фокс - 26, Сабонис - 18, Монк - 17, Дерозан - 10, Мюррэй - 10, Хаертер - 7, Эллис - 5, Лень - 3, Джонс - 2, Робинсон - 2, Маклафлин, Макдермотт, Джонс, Краудер
Лос-Анджелес Лейкерс: Ривз - 25, Дэвис - 21, Джеймс - 19, Расселл - 16, Винсент - 12, Хатимура - 10, Кристи - 8, Кнехт - 2, Реддиш, Колоко, Траоре
Примечательно, что во время встречи лёгкий форвард и лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс достиг отметки в 10 000 набранных очков за карьеру в североамериканской лиге в качестве игрока «озёрников».
Джеймс провёл на площадке в общей сложности 34 минуты, набрав суммарно 19 очков (8 из 21 с игры, где 1 из 4 — трёхочковый; 2 из 2 — штрафные), сделав семь подборов и шесть результативных передач. Показатель «плюс-минус» форварда по итогам встречи составил «+13».
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