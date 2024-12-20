Леброн Джеймс набрал 10 000 очков в НБА в качестве игрока «Лейкерс»

Сегодня, 20 декабря, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Сакраменто Кингз» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра завершилась со счётом 113:100 в пользу гостевой команды.

Примечательно, что во время встречи лёгкий форвард и лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс достиг отметки в 10 000 набранных очков за карьеру в североамериканской лиге в качестве игрока «озёрников».

Джеймс провёл на площадке в общей сложности 34 минуты, набрав суммарно 19 очков (8 из 21 с игры, где 1 из 4 — трёхочковый; 2 из 2 — штрафные), сделав семь подборов и шесть результативных передач. Показатель «плюс-минус» форварда по итогам встречи составил «+13».