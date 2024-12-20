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Видео: Анферни Саймонс попаданием под сирену приносит победу «Портленду»

Видео: Анферни Саймонс попаданием под сирену приносит победу «Портленду»
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Сегодня, 20 декабря, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Портленд Трэйл Блэйзерс» принимал «Денвер Наггетс». Игра завершилась со счётом 126:124 в пользу домашней команды.

НБА — регулярный чемпионат
20 декабря 2024, пятница. 06:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
126 : 124
Денвер Наггетс
Денвер
Портленд Трэйл Блэйзерс: Саймонс - 28, Шарп - 27, Авдия - 19, Эйтон - 15, Камара - 14, Грант - 13, Хендерсон - 7, Клингэн - 3, Тибулл, Бэнтон, Рупер, Мюррэй, Рит, Уокер, Уильямс
Денвер Наггетс: Йокич - 34, Маррей - 24, Уэстбрук - 19, Портер - 16, Браун - 13, Уотсон - 8, Строутер - 6, Джордан - 2, Гордон - 2, Тайсон, Джонс, Ннаджи, Пикетт

Атакующий защитник «Портленда» Анферни Саймонс стал автором победного броска под сирену после того, как совершил проход в трёхсекундную зону соперника и исполнил лэй-ап с сопротивлением защитника «Денвера» Расселла Уэстбрука.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Саймонс, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 35 минут, набрав суммарно 28 очков (11 из 20 с игры, где 4 из 11 — трёхочковые; 2 из 3 — штрафные), сделав 10 результативных передач и один подбор. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «+3».

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