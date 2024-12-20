Евролига: расписание матчей 20 декабря

В пятницу, 20 декабря, в рамках регулярного чемпионата Евролиги состоится очередной игровой день. Всего фанаты европейского баскетбола смогут увидеть шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием всех встреч.

Расписание Евролиги на 20 декабря:

20:30 мск – «Анадолу Эфес» – «Партизан»;

21:00 мск – «Жальгирис» – АСВЕЛ;

22:00 мск – «Виртус» – «Барселона»;

22:15 мск – «Олимпиакос» – «Альба»;

22:30 мск – «Црвена Звезда» – Маккаби» Тель-Авив;

23:00 мск – «Олимпия» – «Бавария».

Ранее в матче Евролиги центровой «Панатинаикоса» Матиас Лессор получил тяжёлую травму ноги.

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