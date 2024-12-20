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Евролига: расписание матчей 20 декабря

Евролига: расписание матчей 20 декабря
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В пятницу, 20 декабря, в рамках регулярного чемпионата Евролиги состоится очередной игровой день. Всего фанаты европейского баскетбола смогут увидеть шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием всех встреч.

Расписание Евролиги на 20 декабря:

20:30 мск – «Анадолу Эфес» – «Партизан»;
21:00 мск – «Жальгирис» – АСВЕЛ;
22:00 мск – «Виртус» – «Барселона»;
22:15 мск – «Олимпиакос» – «Альба»;
22:30 мск – «Црвена Звезда» – Маккаби» Тель-Авив;
23:00 мск – «Олимпия» – «Бавария».

Евролига . Регулярный чемпионат. 17-й тур
20 декабря 2024, пятница. 20:30 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Не начался
Партизан
Белград, Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 17-й тур
20 декабря 2024, пятница. 21:00 МСК
Жальгирис
Каунас, Литва
Не начался
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 17-й тур
20 декабря 2024, пятница. 22:00 МСК
Виртус
Болонья, Италия
Не начался
Барселона
Барселона, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 17-й тур
20 декабря 2024, пятница. 22:15 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Не начался
Альба
Берлин, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 17-й тур
20 декабря 2024, пятница. 22:30 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Не начался
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 17-й тур
20 декабря 2024, пятница. 23:00 МСК
Олимпия
Милан, Италия
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ранее в матче Евролиги центровой «Панатинаикоса» Матиас Лессор получил тяжёлую травму ноги.

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