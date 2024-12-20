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Результаты игрового дня НБА 20 декабря

Результаты игрового дня НБА 20 декабря
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В ночь с 19 на 20 декабря мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день. В общей сложности в рамках регулярного чемпионата было проведено 13 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми их результатами.

Все результаты игрового дня НБА 20 декабря:

«Детройт Пистонс» – «Юта Джаз» – 119:126;
«Вашингтон Уизардс» – «Шарлотт Хорнетс» – 123:114;
«Орландо Мэджик» – «Оклахома-Сити Тандер» – 99:105;
«Бостон Селтикс» – «Чикаго Буллз» – 108:117;
«Торонто Рэпторс» – «Бруклин Нетс» – 94:101;
«Сан-Антонио Спёрс» – «Атланта Хоукс» – 133:126 ОТ;
«Мемфис Гриззлиз» – «Голден Стэйт Уорриорз» – 144:93;
«Хьюстон Рокетс» – «Нью-Орлеан Пеликанс» – 133:113;
«Даллас Маверикс» – «Лос-Анджелес Клипперс» – 95:118;
«Финикс Санз» – «Индиана Пэйсерс» – 111:120;
«Миннесота Тимбервулвз» – «Нью-Йорк Никс» – 107:133;
«Сакраменто Кингз» – «Лос-Анджелес Лейкерс» – 100:113;
«Портленд Трэйл Блэйзерс» – «Денвер Наггетс» – 126:124.

НБА — регулярный чемпионат
20 декабря 2024, пятница. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
119 : 126
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Детройт Пистонс: Каннингем - 33, Бисли - 26, Рид - 12, Томпсон - 9, Дюрен - 8, Хардуэй-младший - 8, Харрис - 8, Фонтеккио - 6, Сассер - 5, Холланд - 4, Мур, Айви
Юта Джаз: Секстон - 30, Джордж - 28, Маркканен - 27, Коллинс - 16, Кесслер - 6, Сенсабо - 5, Джузэнг - 5, Юбэнкс - 4, Кларксон - 3, Поттер - 2, Миллз, Михайлюк
НБА — регулярный чемпионат
20 декабря 2024, пятница. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
123 : 114
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Вашингтон Уизардс: Пул - 27, Брогдон - 25, Сарр - 19, Кулибали - 14, Шампани - 14, Кисперт - 13, Валанчюнас - 6, Джордж - 3, Каррингтон - 2, Дэвис, Батлер, Болдуин Мл., Гилл, Холмс, Багли III
Шарлотт Хорнетс: Болл - 34, Бриджес - 16, Уильямс - 16, Мартин - 14, Ричардс - 8, Карри - 8, Грин - 5, Диабате - 4, Мицич - 4, Салон - 3, Уонг - 2, Джеффрис, Гибсон
НБА — регулярный чемпионат
20 декабря 2024, пятница. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
99 : 105
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Орландо Мэджик: Блэк - 23, Да Силва - 15, Битадзе - 15, Колдуэлл-Поуп - 11, Вагнер - 10, Картер - 10, Саггс - 9, Айзек - 3, Энтони - 3, Хьюстан, Джозеф, Куин, Ховард
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 35, Хартенштайн - 12, Уильямс - 11, Карузо - 11, Уиггинс - 11, Джо - 7, Уильямс - 6, Уоллес - 5, Митчелл - 5, Дорт - 2, Джонс, Дженг, Карлсон
НБА — регулярный чемпионат
20 декабря 2024, пятница. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
108 : 117
Чикаго Буллз
Чикаго
Бостон Селтикс: Тейтум - 31, Порзингис - 20, Браун - 19, Уайт - 16, Притчард - 14, Холидэй - 6, Хорфорд - 2, Тиллман, Уолш, Хозер, Корнет, Спрингер, Кета
Чикаго Буллз: Лавин - 36, Досунму - 17, Вучевич - 16, Уильямс - 14, Уайт - 12, Филлипс - 10, Хортон-Такер - 9, Болл - 3, Картер, Смит, Крэйг, Бузелис
НБА — регулярный чемпионат
20 декабря 2024, пятница. 03:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
94 : 101
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Торонто Рэпторс: Агбаджи - 20, Дик - 19, Барнс - 16, Могбо - 8, Олиник - 8, Баттл - 8, Уолтер - 7, Шид - 5, Буше - 3, Барретт, Темпл, Фернанду
Бруклин Нетс: Джонсон - 33, Милтон - 12, Симмонс - 12, Клауни - 11, Финни-Смит - 8, Мартин - 7, Клэкстон - 7, Уилсон - 6, Шарп - 5, Уильямс, Бикман, Джонсон
НБА — регулярный чемпионат
20 декабря 2024, пятница. 04:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
133 : 126
ОТ
Атланта Хоукс
Атланта
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 42, Васселл - 23, Сохан - 20, Пол - 12, Джонсон - 11, Шампани - 8, Касл - 7, Барнс - 6, Бэсси - 4, Уэсли, Брэнэм, Коллинс, Сиссоко, Джонс, Мамукелашвили
Атланта Хоукс: Хантер - 27, Янг - 23, Джонсон - 22, Нэнс - 21, Богданович - 10, Капела - 10, Рисашер - 9, Дэниэлс - 4, Родди, Мэтьюз, Барлоу, Крейчи
НБА — регулярный чемпионат
20 декабря 2024, пятница. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
144 : 93
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Мемфис Гриззлиз: Альдама - 21, Ларэвиа - 19, Джексон - 17, Кеннард - 15, Бейн - 15, Уэллс - 13, Морант - 9, Пиппен Мл. - 8, Иди - 8, Кларк - 8, Кончар - 6, Спенсер - 5
Голден Стэйт Уорриорз: Подзиемски - 21, Уиггинс - 19, Куминга - 11, Андерсон - 11, Хилд - 9, Джексон-Дэвис - 7, Шрёдер - 5, Пэйтон II - 3, Уотерс III - 3, Луни - 2, Карри - 2, Сантос, Грин
НБА — регулярный чемпионат
20 декабря 2024, пятница. 04:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
133 : 113
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Хьюстон Рокетс: Грин - 34, Брукс - 26, Шенгюн - 23, Смит II - 15, Ванвлит - 13, Холидей - 10, Томпсон - 4, Уитмор - 4, Адамс - 2, Шеппард - 2, Ландейл, Тэйт, Грин
Нью-Орлеан Пеликанс: Мёрфи - 28, Джонс - 20, Макколлум - 18, Мюррей - 14, Мисси - 11, Бостон - 7, Хоукинс - 5, Грин - 4, Ривз - 3, Джемисон - 3, Робинсон-Эрл
НБА — регулярный чемпионат
20 декабря 2024, пятница. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
95 : 118
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Даллас Маверикс: Томпсон - 22, Динвидди - 19, Вашингтон - 14, Лайвли - 13, Гримс - 11, Маршалл - 9, Гортман - 5, Гэффорд - 2, Пауэлл, Проспер, Эдвардс, Клебер , Моррис
Лос-Анджелес Клипперс: Пауэлл - 29, Харден - 24, Зубац - 21, Коффи - 16, Портер - 12, Джонс - 8, Данн - 3, Батюм - 3, Бамба - 2, Хиланд, Миллер, Джонс
НБА — регулярный чемпионат
20 декабря 2024, пятница. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
111 : 120
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Финикс Санз: Дюрант - 37, Букер - 17, Бил - 16, Нуркич - 12, О'Нил - 9, Аллен - 8, Джонс - 7, Моррис - 3, Данн - 2, Окоги, Игодаро, Ли, Бол, Пламли
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 25, Нембард - 19, Тёрнер - 19, Матурин - 16, Халибёртон - 13, Топпин - 13, Макконнелл - 11, Уокер - 2, Шиппард - 2, Брайант, Фёрфи, Джонсон, Несмит
НБА — регулярный чемпионат
20 декабря 2024, пятница. 05:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
107 : 133
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Миннесота Тимбервулвз: Рэндл - 24, Эдвардс - 17, Дивинченцо - 15, Александер-Уолкер - 12, Майнотт - 11, Макдэниелс - 8, Гарза - 5, Диллингэм - 4, Конли - 3, Рид - 3, Гобер - 3, Шеннон - 2, Дозьер
Нью-Йорк Никс: Таунс - 32, Бриджес - 29, Макбрайд - 16, Брансон - 14, Ачиува - 13, Пэйн - 9, Ануноби - 9, Симс - 6, Райан - 4, Хукпорти - 1, Топпин, Дадье, Колек
НБА — регулярный чемпионат
20 декабря 2024, пятница. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
100 : 113
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Сакраменто Кингз: Фокс - 26, Сабонис - 18, Монк - 17, Дерозан - 10, Мюррэй - 10, Хаертер - 7, Эллис - 5, Лень - 3, Джонс - 2, Робинсон - 2, Маклафлин, Макдермотт, Джонс, Краудер
Лос-Анджелес Лейкерс: Ривз - 25, Дэвис - 21, Джеймс - 19, Расселл - 16, Винсент - 12, Хатимура - 10, Кристи - 8, Кнехт - 2, Худ-Скифино, Реддиш, Колоко, Траоре
НБА — регулярный чемпионат
20 декабря 2024, пятница. 06:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
126 : 124
Денвер Наггетс
Денвер
Портленд Трэйл Блэйзерс: Саймонс - 28, Шарп - 27, Авдия - 19, Эйтон - 15, Камара - 14, Грант - 13, Хендерсон - 7, Клингэн - 3, Тибулл, Бэнтон, Рупер, Мюррэй, Рит, Уокер, Уильямс
Денвер Наггетс: Йокич - 34, Маррей - 24, Уэстбрук - 19, Портер - 16, Браун - 13, Уотсон - 8, Строутер - 6, Джордан - 2, Гордон - 2, Тайсон, Джонс, Ннаджи, Пикетт
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