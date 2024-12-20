В ночь с 19 на 20 декабря мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день. В общей сложности в рамках регулярного чемпионата было проведено 13 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми их результатами.
Все результаты игрового дня НБА 20 декабря:
«Детройт Пистонс» – «Юта Джаз» – 119:126;
«Вашингтон Уизардс» – «Шарлотт Хорнетс» – 123:114;
«Орландо Мэджик» – «Оклахома-Сити Тандер» – 99:105;
«Бостон Селтикс» – «Чикаго Буллз» – 108:117;
«Торонто Рэпторс» – «Бруклин Нетс» – 94:101;
«Сан-Антонио Спёрс» – «Атланта Хоукс» – 133:126 ОТ;
«Мемфис Гриззлиз» – «Голден Стэйт Уорриорз» – 144:93;
«Хьюстон Рокетс» – «Нью-Орлеан Пеликанс» – 133:113;
«Даллас Маверикс» – «Лос-Анджелес Клипперс» – 95:118;
«Финикс Санз» – «Индиана Пэйсерс» – 111:120;
«Миннесота Тимбервулвз» – «Нью-Йорк Никс» – 107:133;
«Сакраменто Кингз» – «Лос-Анджелес Лейкерс» – 100:113;
«Портленд Трэйл Блэйзерс» – «Денвер Наггетс» – 126:124.
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