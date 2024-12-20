В ночь с 19 на 20 декабря мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день. В общей сложности в рамках регулярного чемпионата было проведено 13 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми их результатами.

Все результаты игрового дня НБА 20 декабря:

«Детройт Пистонс» – «Юта Джаз» – 119:126;

«Вашингтон Уизардс» – «Шарлотт Хорнетс» – 123:114;

«Орландо Мэджик» – «Оклахома-Сити Тандер» – 99:105;

«Бостон Селтикс» – «Чикаго Буллз» – 108:117;

«Торонто Рэпторс» – «Бруклин Нетс» – 94:101;

«Сан-Антонио Спёрс» – «Атланта Хоукс» – 133:126 ОТ;

«Мемфис Гриззлиз» – «Голден Стэйт Уорриорз» – 144:93;

«Хьюстон Рокетс» – «Нью-Орлеан Пеликанс» – 133:113;

«Даллас Маверикс» – «Лос-Анджелес Клипперс» – 95:118;

«Финикс Санз» – «Индиана Пэйсерс» – 111:120;

«Миннесота Тимбервулвз» – «Нью-Йорк Никс» – 107:133;

«Сакраменто Кингз» – «Лос-Анджелес Лейкерс» – 100:113;

«Портленд Трэйл Блэйзерс» – «Денвер Наггетс» – 126:124.

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