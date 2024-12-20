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Леброн стал автором достижения, которое за всю историю НБА покорялось лишь трём игрокам

Леброн стал автором достижения, которое за всю историю НБА покорялось лишь трём игрокам
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Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс повторил достижение, которое ранее удавалось лишь трём прославленным игрокам Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Лидер «озёрников» во второй раз в карьере сумел набрать 10 000+ очков, играя за несколько команд. Ранее такое удавалось только Кармело Энтони, Кариму Абдул-Джаббару и Элвину Хэйсу.

В настоящий момент в активе Леброна 10 002 очка за «Лос-Анджелес». Ещё 23 119 очков он набрал, выступая за «Кливленд Кавальерс». В общей сложности на его счету сейчас 41 040 очков.

К своему очередному достижению Леброн пришёл в матче регулярного чемпионата НБА с «Сакраменто Кингз» (113:100), где он набрал 19 очков.

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