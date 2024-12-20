Седокова приостановит концертную деятельность после смерти Тиммы — продюсер

Певица Анна Седокова приостановит концертную деятельность после смерти бывшего мужа Яниса Тиммы. Об этом рассказал продюсер Сергей Дворцов.

«Она сейчас очень славится на корпоративах, она почти звезда номер 1. Но мероприятия она выбирает, ходит не везде. После смерти Яниса я могу сказать, что на какой-то промежуток времени Аня концертную деятельность приостановит в память о нём. Безусловно, конечно, раны будут долго заживать. Но время лечит. В скором времени она обязательно вернётся, потому что нужно зарабатывать, нужно жить дальше», — приводит слова Дворцова Passion.ru.

Напомним, Яниса не стало в ночь на 17 декабря. Ему было 32 года. Тело баскетболиста обнаружили в хостеле в Москве. Тимма тяжело переживал развод с Седоковой, с которой был в браке с 2020 года.

Анна Седокова отреагировала на смерть бывшего мужа Яниса Тиммы: