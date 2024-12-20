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Зал славы представил кандидатов на включение в 2025 году, Андрей Кириленко — в списке

Пресс-служба Зала славы баскетбола представила расширенный список кандидатов на включение в 2025 году. Отметим, что в списке присутствует прославленный российский игрок Андрей Кириленко, который сейчас является президентом Российской федерации баскетбола (РФБ).

Впервые в числе кандидатов в списке оказались Кармело Энтони, Марк Газоль, Дуайт Ховард, Амаре Стадемайр, а также Сью Бёрд, Майя Мур, Док Риверс и Билли Донован.

Также в числе международных номинантов, помимо Кириленко, отметим присутствие в списке именитого советского и российского баскетболиста Владимира Кондрашина, а также итальянца Этторе Мессины, бывшего главного тренера ЦСКА и сборной России Дэвида Блатта и сербского специалиста Душана Ивовича.

Выбор финалистов пройдёт 14 февраля во время Матча всех звезд НБА.

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