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«Я никуда не тороплюсь». Кириленко — о номинировании на попадание в Зал славы

«Я никуда не тороплюсь». Кириленко — о номинировании на попадание в Зал славы
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Бывший игрок НБА, а ныне президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко прокомментировал своё номинирование на попадание в Зал славы баскетбола.

«Я даже не знал об этом, вот первый раз от вас узнаю. Воспринимаю так же, как и в прошлый раз. Крайне благодарен баскетболу за всё то, что было и есть в моей жизни, остальное на усмотрение баскетбольной общественности. Вводить в Зал славы или нет — не моё дело, я получил огромное удовольствие от своей карьеры. Много моментов крутых, были неудачи, но воспоминаний огромное количество, также как и друзей по всему миру. Я никуда не тороплюсь, есть огромное количество людей, которые, на мой взгляд, достойны Зала славы. Так что я могу подождать, сколько нужно», — сказал Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

В число международных номинантов, помимо Андрея Кириленко, также вошли Владимир Кондрашин, Джей Ар Холден, Дэвид Блатт, Душан Ивкович и Этторе Мессина.

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