В Латвии опровергли новости из России о расходах на транспортировку тела Тиммы на родину

Бизнесмен Мартиньш Лаува, который был хорошо знаком с погибшим баскетболистом Янисом Тиммой, заявил, что деньги на транспортировку тела игрока на родину были собраны исключительно на пожертвования, собранные в Латвии. В общей сложности было собрано € 60 тыс. Ранее телеграм-канал Mash сообщал, что похороны Яниса и транспортировку его тела в Латвию оплатит его бывшая жена Анна Седокова.

«Для семьи Яниса эта сумма пожертвований, а также огромная поддержка были эмоционально важны, потому что позволили им осознать, что его всё ещё любят в Латвии. То, что там [в российских СМИ] написано – явная ложь. Все расходы покрываются и будут покрываться за счёт пожертвованных средств», — приводит слова Лаувы Jauns.lv.

Седоковой понадобилась капельница после смерти Яниса Тиммы: