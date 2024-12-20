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В Латвии опровергли новости из России о расходах на транспортировку тела Тиммы на родину

В Латвии опровергли новости из России о расходах на транспортировку тела Тиммы на родину
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Бизнесмен Мартиньш Лаува, который был хорошо знаком с погибшим баскетболистом Янисом Тиммой, заявил, что деньги на транспортировку тела игрока на родину были собраны исключительно на пожертвования, собранные в Латвии. В общей сложности было собрано € 60 тыс. Ранее телеграм-канал Mash сообщал, что похороны Яниса и транспортировку его тела в Латвию оплатит его бывшая жена Анна Седокова.

«Для семьи Яниса эта сумма пожертвований, а также огромная поддержка были эмоционально важны, потому что позволили им осознать, что его всё ещё любят в Латвии. То, что там [в российских СМИ] написано – явная ложь. Все расходы покрываются и будут покрываться за счёт пожертвованных средств», — приводит слова Лаувы Jauns.lv.

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