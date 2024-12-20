Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Безопасно, приятно, комфортно». Легионер ЦСКА Уэйр — о жизни в России

«Безопасно, приятно, комфортно». Легионер ЦСКА Уэйр — о жизни в России
Комментарии

Разыгрывающий Каспер Уэйр признался, что комфортно чувствует себя в Российской Федерации. Американец представляет московский ЦСКА.

«Чувствую ли себя в России как дома? Определённо да. Знаешь, я всем так говорю, что чувствую себя здесь комфортно. Куда бы ни пошёл. Бывает, конечно, забредёшь куда-нибудь и трудно сориентироваться, путаешься. Но я всё равно чувствую себя здесь как дома. Безопасно, приятно, комфортно. Мне нравится жизнь в России. Особенно в Москве», — сказал Уэйр на канале БСКТБЛ YouTube.

Ранее Каспер признался, что не исключает возможности получить российское гражданство.

Материалы по теме
Американец Каспер Уэйр: думаю о получении гражданства России, был бы не против

Достижения сборных России по баскетболу:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android