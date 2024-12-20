«Безопасно, приятно, комфортно». Легионер ЦСКА Уэйр — о жизни в России

Разыгрывающий Каспер Уэйр признался, что комфортно чувствует себя в Российской Федерации. Американец представляет московский ЦСКА.

«Чувствую ли себя в России как дома? Определённо да. Знаешь, я всем так говорю, что чувствую себя здесь комфортно. Куда бы ни пошёл. Бывает, конечно, забредёшь куда-нибудь и трудно сориентироваться, путаешься. Но я всё равно чувствую себя здесь как дома. Безопасно, приятно, комфортно. Мне нравится жизнь в России. Особенно в Москве», — сказал Уэйр на канале БСКТБЛ YouTube.

Ранее Каспер признался, что не исключает возможности получить российское гражданство.

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Достижения сборных России по баскетболу: