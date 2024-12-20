Американский защитник ЦСКА Уэйр не знал, как расшифровывается название клуба

Разыгрывающий защитник ЦСКА Каспер Уэйр во время беседы на канале БСКТБЛ в YouTube признался, что не знал, как расшифровывается название клуба, за который он выступает. В настоящий момент американцу 34 года. Армейцев он представляет с 2022-го.

Интервьюер. Ты знаешь, как расшифровывается аббревиатура ЦСКА?

Уэйр. У, это отличный вопрос (улыбается). Зачем ты так со мной поступаешь? Нужно было прийти подготовленным, надо было сделать домашнюю работу (улыбается).

Интервьюер. На самом деле это довольно просто. ЦСКА — Центральный спортивный клуб армии.

Уэйр. Я знал часть про армию, но не всё остальное. Вот, узнал что-то новое сегодня.

Интервьюер. Как думаешь, какое воинское звание соответствует твоему вкладу в результаты ЦСКА на паркете?

Уэйр. Опять сложно. Давай я скажу капитан. Да, капитан мне подходит. Я бы вёл других за собой, подавал пример.

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