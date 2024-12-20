«Такое отвращение». Блогер Пугачёв рассказал о компромате на Седокову после смерти Тиммы

Блогер Марк Пугачёв высказался о бывшей жене латвийского баскетболиста Яниса Тиммы Анны Седоковой. Янис скончался в ночь на 17 декабря мск.

«Я Яниса знаю с такой стороны, что он для Ани хотел сделать лучшее. Клип, когда последний раз снимали, он так суетился, чтобы машина вот так стояла, чтобы всё идеально было. У меня есть фотографии и видео, как Аня в апреле, мае, июне, августе в пьяном состоянии зажимается со старыми богатыми мужиками, у которых жёны, дети. Я дал слово, что это не опубликую. И не буду подводить людей. Но после этого у меня такое отвращение к ней», — приводит слова Пугачёва «Аргументы и Факты» со ссылкой на его выступление в социальных сетях.

Янису было 32 года. Тело баскетболиста обнаружили в хостеле в Москве. Рядом лежал телефон, на заставке был номер Седоковой и просьба ей позвонить. Пара состояла в браке с 2020 года. В нынешнем году они развелись.

Седоковой понадобилась капельница после смерти Яниса Тиммы: