Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Такое отвращение». Блогер Пугачёв рассказал о компромате на Седокову после смерти Тиммы

«Такое отвращение». Блогер Пугачёв рассказал о компромате на Седокову после смерти Тиммы
Аудио-версия:
Комментарии

Блогер Марк Пугачёв высказался о бывшей жене латвийского баскетболиста Яниса Тиммы Анны Седоковой. Янис скончался в ночь на 17 декабря мск.

«Я Яниса знаю с такой стороны, что он для Ани хотел сделать лучшее. Клип, когда последний раз снимали, он так суетился, чтобы машина вот так стояла, чтобы всё идеально было. У меня есть фотографии и видео, как Аня в апреле, мае, июне, августе в пьяном состоянии зажимается со старыми богатыми мужиками, у которых жёны, дети. Я дал слово, что это не опубликую. И не буду подводить людей. Но после этого у меня такое отвращение к ней», — приводит слова Пугачёва «Аргументы и Факты» со ссылкой на его выступление в социальных сетях.

Янису было 32 года. Тело баскетболиста обнаружили в хостеле в Москве. Рядом лежал телефон, на заставке был номер Седоковой и просьба ей позвонить. Пара состояла в браке с 2020 года. В нынешнем году они развелись.

Материалы по теме
Жёсткая правда? Грубые слова после смерти Тиммы разделили фанатов. А на какой вы стороне?
Жёсткая правда? Грубые слова после смерти Тиммы разделили фанатов. А на какой вы стороне?

Седоковой понадобилась капельница после смерти Яниса Тиммы:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android